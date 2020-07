Sampdoria, Ranieri: «Sono soddisfatto. L’espulsione? Un arbitro più esperto…» (Di giovedì 9 luglio 2020) Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta subita contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in casa dell’Atalanta. PRESTAZIONE – «Il massimo si dà quando riesci a fare gol. I ragazzi l’avevano studiata e preparata benissimo. Poi naturalmente era duro tenere i ritmi del primo tempo su tutta la partita. Dovevamo essere più decisi sui calci d’angolo. Siamo stati pericolosi ma non siamo arrivati al gol. Gasperini per la prima volta ha dovuto cambiare il sistema di gioco, per la prima volta. Questo è un onore per i miei ragazzi. Complimenti all’Atalanta, noi non ce l’abbiamo fatta a rimontare». ESPULSIONE ... Leggi su calcionews24

clubdoria46 : #AtalantaSampdoria, #Ranieri: 'Il corner non c'era, ma sono soddisfatto' - strider1982 : RT @Davide_piase: Noi, quando 'dobbiamo' perdere, perdiamo e i pronostici vengono sempre rispettati. Ma che tosta questa #Sampdoria. Orgogl… - zazoomblog : Atalanta-Sampdoria Ranieri contro Gasperini: il botta e risposta - #Atalanta-Sampdoria #Ranieri #contro… - Eurosport_IT : La Samp di Ranieri regge 75 minuti, poi l'Atalanta infila la nona?? #AtalantaSamp - sportli26181512 : La Samp regge 75’ poi si scatenano Toloi e Muriel. Atalanta, sorpasso all’Inter: La Samp regge 75’ poi si scatenano… -