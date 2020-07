Real Madrid, manca liquidità: i blancos rinunciano all’acquisto di Van de Beek (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Real Madrid ha rinunciato all’acquisto di Donny Van de Beek per mancanza di liquidità dopo la crisi COVID-19 Donny Van de Beek, a meno di clamorosi colpi di scena, non andrà al Real Madrid. Ne è sicuro il quotidiano olandese De Telegraaf, secondo cui le merengues non terranno fede all’accordo raggiunto a gennaio con l’Ajax e il giocatore. L’olandese è quindi libero di cercarsi una nuova squadra dopo che i due club avevano praticamente formalizzato l’affare. Van de Beek è sempre nel mirino del Manchester United e il suo prezzo è di poco inferiore ai 50 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

