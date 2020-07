Rassegne, torna Salerno Letteratura:160 ospiti in 8 giorni di incontri (Di mercoledì 8 luglio 2020) In otto giorni, dal 18 al 25 luglio, 160 ospiti, tra scrittori, musicisti, attori, racconteranno l’Italia, il mondo, la natura, ma anche la poesia, il passato, l’arte. Salerno Letteratura, tra i più importanti festival letterari del Sud, sarà tutto questo: dialoghi, performance. E tutto renderà protagonista il nostro tempo. L’ottava edizione del festival – ideatrice e direttore organizzativo della manifestazione Ines Mainieri, i nuovi codirettori artistici Gennaro Carillo, Matteo Cavezzali e Paolo Di Paolo – sarà un’edizione Perdurante, nel doppio significato di dedica a Francesco Durante, direttore artistico nelle ultime sette edizioni e scomparso un anno fa, e di participio presente: qualcosa che perdura, che persiste. Non a caso, una delle dieci sezioni ... Leggi su ildenaro

Con 'Hexagon Film Festival' il centro storico come un cinema diffuso all'aperto. E non solo!

Torna a settembre la rassegna di cortometraggi. Grosseto: “Hexagon Film Festival” si prepara ad invadere il centro storico per il secondo anno consecutivo con una rassegna di cortometraggi che porterà ...

