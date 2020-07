Raimondo Todaro ritrova l’amore dopo Francesca Tocca: ecco chi è la giovane fidanzata (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Raimondo Todaro si separa da Francesca Tocca e ritrova l’amore. Il ballerino di Ballando con le Stelle, infatti, ha una giovane fidanzata che il settimanale Chi ci presenta nel suo nuovo numero in edicola proprio da questa mattina. Raimondo Todaro ritrova l’amore dopo Francesca Tocca Lei è Paola Leonetti, 23 anni, influencer e beauty therapist.... L'articolo Raimondo Todaro ritrova l’amore dopo Francesca Tocca: ecco chi è la giovane fidanzata (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicoli ...Francesca Tocca è tornata a ballare in compagnia di Valentin: la ballerina ha infatti pubblicato delle stories su Instagram mentre danza con il collega, che sembrerebbero confermare un ritorno di fiam ...