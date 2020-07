Miniature recuperate in mostra a Palazzo Pitti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fino al 4 ottobre alla Sala delle Nicchie di Palazzo Pitti la mostra “Storie di pagine dipinte. Miniature recuperate dai carabinieri” Un tesoro di sapere, arte e devozione, prima rubato e poi ritrovato: sono libri antichi e preziosi come il minuscolo Ufficio dei Morti appartenuto a Papa Leone X de’ Medici, i grandissimi corali, le… L'articolo Miniature recuperate in mostra a Palazzo Pitti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

PeccatoA : Nella sale delle Nicchie degli Uffizi di Firenze fino al 4 ottobre 2020 sarà visitabile la mostra Storie di pagine… - PeccatoA : Nella sale delle Nicchie degli Uffizi di Firenze fino al 4 ottobre 2020 sarà visitabile la mostra Storie di pagine… - PeccatoA : Nella sale delle Nicchie degli Uffizi di Firenze fino al 4 ottobre 2020 sarà visitabile la mostra Storie di pagine… - PeccatoA : Nella sale delle Nicchie degli Uffizi di Firenze fino al 4 ottobre 2020 sarà visitabile la mostra Storie di pagine… -