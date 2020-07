Milan Rangnick, si parte: rossoneri senza star, si punta Schick (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milan Rangnick, si parte: rossoneri senza star, si punta Schick. L’ex Roma potrebbe rientrare nei piani del nuovo allenatore Sarà un Milan senza star. Rangnick è già a la lavoro per il futuro e i primi due obiettivi saranno Rashica e Schick, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ex Roma – si legge – tra i possibili rinforzi. E niente grandi nomi: la linea è quella di ripartire dal basso e creare un progetto che sul medio-lungo termine possa risultare vincente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

C'è una legge, non scritta, nel calcio che recita più o meno così: la strada del successo è spalancata a quei club che godono di un management, ristretto, capace di lavorare in perfetta sintonia. Gli ...