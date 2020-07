Merkel: senza accordo tra Germania e Francia l'Ue non va da nessuna parte (Di mercoledì 8 luglio 2020) La cancelliera nel presentare il semestre di presidenza tedesco ha promesso solidarietà e attaccato i populisti: "Vogliono... Leggi su europa.today

matteorenzi : Quella di #Salvini e #Meloni è una opposizione sovranista e populista. C'è la destra della Merkel e c'è la destra d… - fluperi : Web tax, Merkel: senza soluzione globale avanti in Ue. Valore generato da digitale non può essere esentato da tasse - paoletta2869 : RT @marco_gervasoni: Merkel vuole il replay dell’agosto 1939 ma senza spendere i soldi dei carri armati (resta pur sempre una bottegaia , n… - SoniaLaVera : RT @marco_gervasoni: Merkel vuole il replay dell’agosto 1939 ma senza spendere i soldi dei carri armati (resta pur sempre una bottegaia , n… - ventoc : RT @tempoweb: 2020 dramma senza fine Pure la #Merkel capo dell'#UE -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel senza

Bruxelles, 8 lug. (askanews) – Come suo primo viaggio post-Covid all’estero, la cancelliera Angela Merkel ha scelto Bruxelles, dove ha presentato il programma del semestre di presidenza di turno tedes ...Il Recovery fund esce ridimensionato dal discorso di Angela Merkel al Parlamento europeo. Non più 750miliardi, come proposto dalla Commissione europea, bensì 500mld. La cancelliera lo dice senza mezzi ...