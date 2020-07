L’ex Lazio e Inter Keita Balde paga per un mese cibo e casa a 150 braccianti senegalesi in Spagna: “Avrebbero dormito in strada” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un mesi di vitto e alloggio pagato, in attesa che le istituzioni riuscissero a farsi carico della situazione. L’attaccante senegalese del Monaco Keita Baldé Diao, ex di Lazio e Inter, ha deciso così di aiutare 150 lavoratori stagionali sui connazionali, rimasti senza un tetto a Llerida in Catalogna, la regione spagnola dove il calciatore è nato e cresciuto. Keita ha saputo che diversi hotel e altre strutture si sono rifiutati di accogliere i braccianti agricoli: “Avrebbero continuato a dormire in strada“, ha raccontato al Corriere della Sera, quindi ha deciso di Intervenire. “Ho visto il video del portavoce dei lavoratori: mi sono commosso per la vicenda, l’ho contattato e abbiamo iniziato pensare a come risolvere il problema”. Keita non voleva pubblicizzare la sua iniziativa ma è dovuto uscire allo scoperto per evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano

