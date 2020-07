«L’Europa è capace di grandi cose se siamo in grado di sostenerci l’un l’altro» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per Angela Merkel l’Europa è come la nona sinfonia. «Nel dicembre 2020, il compositore dell’inno europeo, Ludwig van Beethoven, avrebbe avuto 250 anni. La sua nona sinfonia mi riempie sempre il cuore ogni volta. E ogni volta che ascolto musica, scopro qualcos’altro che mi colpisce. Così come l’Europa che può essere riscoperta ora e ancora». Angela Merkel chiude con un aneddoto personale il suo discorso al Parlamento europeo per inaugurare il suo semestre da presidente del Consiglio dei ministri dell’Unione. Per la Cancelliera saranno cinque le priorità della presidenza tedesca: i diritti fondamentali, la coesione, la protezione del clima, la digitalizzazione e la responsabilità dell’Europa nel mondo. «Nessuno riuscirà a superare questa crisi da solo. siamo tutti vulnerabili. ... Leggi su linkiesta

