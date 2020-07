Doodle di Google oggi dedicato ad Artemisia Gentileschi: ecco chi è (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Doodle di Google di oggi, mercoledì 8 luglio, è dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi, nell’anniversario dei 427 anni dalla sua nascita, avvenuta a Roma l’8 luglio del 1953. Artemisia Lomi Gentileschi è stata una pittrice della scuola di Caravaggio, nota non solo per le sue splendide opere ma anche per la sua vita e per esser stata una paladina del femminismo, impegnata a lottare prima per il riconoscimento delle sue doti artistiche (all’epoca la pittura era appannaggio maschile) e poi in tribunale dove accusò il suo maestro di stupro. Figlia di Orazio Gentileschi, pittore amico di Caravaggio e rimasta orfana di madre quando era ancora molto piccola, la sua crescita fu dunque condizionata dall’ambiente in cui viveva: dopo un’infanzia circondata da artisti, per lei fu spontaneo intraprendere la carriera del padre. La sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : Chi era #ArtemisiaGentileschi, celebrata oggi nel doodle di Google - peppe844 : RT @ilpost: Chi era #ArtemisiaGentileschi, celebrata oggi nel doodle di Google - fabriziovitale2 : RT @mariagiorgiavit: Il doodle di Google di oggi è dedicato a #ArtemisiaGentileschi, nata 427 anni fa #8luglio. Una delle opere più note è… - peppe844 : 427° anniversario della nascita di Artemisia Gentileschi #GoogleDoodle - AlesuperT1 : 427° anniversario della nascita di Artemisia Gentileschi! #GoogleDoodle -