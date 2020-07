De Martino-Marcuzzi, ecco la prova schiacciante: “Messaggi inequivocabili” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Emergono nuovi dettagli sul triangolo amoroso che ha per protagonisti Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, per la gioia del mondo del gossip… “Il triangolo no”, recita una vecchia e fortunata canzone di Renato Zero. E sembra attagliarsi benissimo alla situazione in cui si è trovata Belen Rodriguez, protagonista con Alessia Marcuzzi e … L'articolo De Martino-Marcuzzi, ecco la prova schiacciante: “Messaggi inequivocabili” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - LucaDondoni : Premesso che Di Martino o Belen o la Marcuzzi vadano o non vadano con chi gli pare ma a voi, sinceramente, frega qu… - VoidSlytherin1 : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - _beaphoenix_ : RT @magicawaitsforu: Stefano De Martino sveglissimo che fa arrivare per sbaglio i messaggi whatsapp di Alessia Marcuzzi sul tablet mentre c… - lafrench95 : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… -