Coronavirus, chi si sottopone al test sierologico? Donne e lavoratrici al primo posto (Di mercoledì 8 luglio 2020) A poco più di un mese dall’inizio dell’attività di analisi, l’Ospedale Koelliker di Torino pubblica una prima fotografia sul mondo dei test sierologici. Su un campione di oltre 3.000 pazienti, i dati mostrano che il test viene richiesto maggiormente dalle Donne (quasi il 60%). I casi positivi, in fase iniziale lievemente più elevati, si sono ora assestati al 9% del totale: quasi 1 cittadino su 10 è stato quindi in contatto con il virus. Le fasce d’età mostrano chiaramente che la scelta è effettuata principalmente dalla popolazione in età lavorativa, che pesa per il 64% degli accessi. In dettaglio le fasce d’età mostrano i seguenti dati:< 14 2% 15-29 14% 30-64 64% > 65 20% Sono perlopiù i privati cittadini a scegliere di ... Leggi su meteoweb.eu

