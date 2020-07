Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, Infinity Ward rimuove il gesto 'OK' ormai diventato un segno di odio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Infinity Ward ha rimosso il gesto OK da Call of Duty: Modern Warfare e Warzone.Mentre lo sviluppatore e Activision devono ancora commentare la rimozione del gesto nei due giochi, l'emote ora non è più disponibile. Le patch note, inoltre, non segnalano tale rimozione.Come sottolineano i colleghi di Eurogamer.net, il gesto, che originariamente significava "ok", è stato probabilmente rimosso a causa della sua recente adozione come simbolo razzista.Leggi altro... Leggi su eurogamer

