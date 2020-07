Bergamo, la furia iconoclasta colpisce il monumento ai caduti della Folgore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bergamo, 8 lug – “Ad imperitura memoria di tutti i paracadutisti caduti”. Così è scritto sulla lastra marmorea del monumento alla memoria dei Parà della Folgore, inaugurato a Bergamo nel luglio 2019. Un omaggio che non solo, ovviamente, non dovrebbe infastidire nessuno. Ma che semmai invita a riflettere sul sacrificio di chi ha dato la vita combattendo fino all’ultimo per l’Italia. Eppure la furia iconoclasta in voga oggi tra gli stolti falciatori della storia, ha colpito anche il monumento dedicato ai paracadutisti spezzando in due la lapide di marmo. L’idiozia non cancella il valore Uno sfregio compiuto da chi evidentemente ... Leggi su ilprimatonazionale

