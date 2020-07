“Belén Rodriguez ha letto messaggi inequivocabili di Alessia Marcuzzi per Stefano De Martino” Ecco il contenuto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nonostante Stefano De Martino abbia smentito seccamente di avere avuto una relazione con Alessia Marcuzzi, continuano a rincorrersi le indiscrezioni in proposito. Nelle ultime ore, Oggi.it ha pubblicato ulteriori dettagli, confermando il gossip lanciato da Dagospia. Secondo quanto riportato, Belén Rodriguez avrebbe scoperto del presunto flirt tra suo marito e la conduttrice Alessia Marcuzzi durante il lockdown. La scoperta del presunto flirt durante il lockdown Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e dal sito Oggi.it, i fatti risalirebbero a quando gli italiani erano costretti in casa per via del lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus. Belén Rodriguez, per ingannare il tempo e per fare distrarre Santiago, avrebbe pensato di far giocare il ... Leggi su howtodofor

MrsHannigram : RT @Una_Gioia_Mai: Io al triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ci credo - annoyingsoul29 : RT @Una_Gioia_Mai: Io al triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ci credo - elisabe27393283 : RT @chetempochefa: 'Io non riesco a stare in posa come Belen, io sto così quando ho il crampo' Rivediamo @lucianinalitti a #CTCF commentar… - Una_Gioia_Mai : Io al triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ci credo