Belen e Stefano insieme a Napoli per amore di Santiago, è il figlio la scelta più importante (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mentre il gossip cerca di scoprire se Belen Rodriguez è davvero fidanzata con Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino l’ha davvero tradita con Alessia Marcuzzi, l’ex coppia si preoccupa più di tutto di Santiago. Le Foto che mostra la rivista Chi, gli scatti di cui tutti parlano dicono cose ben diverse dalle immagini postate da Belen e Stefano sui loro rispettivi profili social. In queste ore Santiago è con il suo papà, evidentemente libero dalle prove di Made in Sud. Anche Belen in questo periodo è a Napoli e con lei ci soni suo fratello Jeremias ed alcuni cari amici. Quindi sembra non sia una coincidenza se tutti sono a Napoli, anche se Alessia Marcuzzi è a Capri, ... Leggi su ultimenotizieflash

xjsekhmet : RT @chasingthestars: Belen che dice “quando mi innamorerò ve lo farò sapere” cosa che ha detto Stefano qualche giorno fa nelle storie ?????? - morena_faenza : Via @Corriere Stefano De Martino e Belén separati anche in tv: il Festival di Castrocaro lo condurrà solo lui (lei… - granato_serena : Stefano De Martino e Belen Rodriguez distanti: avvistati da Chi con i presunti partner - Debina87 : RT @njennasmeh: Qui l'unica vera vittima, in tutta questa storia di Stefano e Belen, è solo Santiago. - SabatinoAlberto : Stefano De Martino tradisce Belen? Silenzio, tutto tace Belen si trova un altro? “Che puttana” Questo è il sessismo figli miei -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Stefano Stefano de Martino, battute su Belen e la conduttrice vecchiotta: frecciatine a Made in Sud Il Messaggero Belen e Stefano insieme a Napoli per amore di Santiago, è il figlio la scelta più importante (Foto)

Mentre il gossip cerca di scoprire se Belen Rodriguez è davvero fidanzata con Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino l’ha davvero tradita con Alessia Marcuzzi, l’ex coppia si preoccupa più di tutto ...

Grande Fratello Vip, spuntano tre nuovi nomi nella lista di Alfonso Signorini: chi di loro entrerà nella casa di Cinecittà?

L’attesa per la quinta edizione del Grande Fratello Vip si fa sempre più pressante. Alla lista di Vip, che Alfonso Signorini starebbe corteggiando, si aggiungerebbero tre nuovi e inaspettati nomi, che ...

Mentre il gossip cerca di scoprire se Belen Rodriguez è davvero fidanzata con Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino l’ha davvero tradita con Alessia Marcuzzi, l’ex coppia si preoccupa più di tutto ...L’attesa per la quinta edizione del Grande Fratello Vip si fa sempre più pressante. Alla lista di Vip, che Alfonso Signorini starebbe corteggiando, si aggiungerebbero tre nuovi e inaspettati nomi, che ...