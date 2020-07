Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020,Torno indietro e cambio vita 13.9%, House party 11.1% (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020. Il film di Rai 1 vince la serata. Bianca Berlinguer su Rai 3 supera il 6% di share con la puntata di #cartabianca. Crollo per In onda su La7 che scende sotto il 3%. Ecco, nei dettagli, il quadro completo per i programmi andati in onda ieri sera. Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020, il prime time Su Rai 1 Il film Torno indietro e cambio vita ha siglato 2.859.000 telespettatori con 13.9%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 761.000 persone con 3.6%. Su Rai 3 #Cartabianca ha interessato 1.169.000 telespettatori con 6.3%. Su Canale 5 House party ha intrattenuto 1.923.000 persone con 11.1%. Su Rete 4 Il film Speed ha registrato 864.000 persone con 4.6%. Su Italia 1 Chicago PD ha raggiunto 1.224.000 telespettatori con 6.3%. Su La 7 In Onda ha interessato 494.000 spettatori con ... Leggi su maridacaterini

