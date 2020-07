Anticipazioni Una Vita: Camino confessa ad Anabel la sua relazione con Maite (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anticipazioni Una Vita: il video che postiamo sotto questo articolo, ci racconta di un momento molto toccante. Camino rivela ad Anabel di essere sentimentalmente legata a Maite! Anticipazioni Una Vita: un uomo, quando Camino era adolescente, ha abusato di lei Le due ragazze sono sedute l’una vicino all’altra. Camino dice tristemente all’amica che la sua Vita è stata piena di problemi: già le ha confessato che quando era adolescente, un uomo ha abusato di lei! Un giovane del villaggio dove lei viveva con la sua famiglia; un tipo arrogante, senza rispetto per nulla. Perciò con i suoi cari è stata costretta ad andarsene, girovagando in varie città, ... Leggi su pianetadonne.blog

