Adriana Volpe: la dura replica in diretta a Giancarlo Magalli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la frecciatina di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe fa una dura replica in diretta a Ogni Mattina. Le parole che stanno facendo il giro del web Tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è ancora scontro. Nella diretta di Ogni Mattina, il nuovo programma condotto dalla Volpe su TV8 insieme Alessio Viola, Adriana ha replicato duramente ad un post condiviso dal conduttore sui social. Queste le sue parole:”Prima di iniziare vorrei fare una replica a un messaggio che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un emoticon, un gesto che è quello del silenzio, dove si dice “stai zitta”. Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito, e non ci riuscirai nemmeno oggi. Io sto vivendo una bellissima avventura, insieme a una squadra e a ... Leggi su zon

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - fanpage : Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli in diretta: “Da anni provi a zittirmi, non ci riuscirai” - nettuno___ : bravissima adriana volpe che asfalta quel maschilista in diretta nazionaleeeee - bedLiar23 : Stamattina ad #OgniMattina si è fatta la storia di tv8, con Adriana Volpe che asfalta Magalli -