Torna X-Files su Rai4, non solo Prime Video: l’appuntamento con Mulder e Scully raddoppia (Di martedì 7 luglio 2020) Arriva X-Files su Rai4 e Prime Video. raddoppia l'appuntamento con gli agenti dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully, che Tornano ad appassionare i fan delle teorie fantascientifiche sul piccolo schermo e sulla piattaforma di Amazon.Nel particolare, le dieci stagioni di X-Files (esclusa quindi l'ultima e i due film) sono disponibili su Prime Video a partire dal 7 luglio. La serie tv cult creata da Chris Carter è andata in onda dal 1993 al 2002; nel 2016 è stato realizzata una decima stagione, mentre l'undicesima (e al momento ultima) è stata prodotta nel 2018.X-Files segue le indagini di due agenti dell'FBI incaricati di occuparsi di casi inspiegabili e non classificati; Fox Mulder crede fermamente nelle teorie ufologiche e sovrannaturali, una passione che ha sviluppato dopo il rapimento di sua sorella dodicenne avvenuto, secondo lui, per mezzo degli alieni. Dana ... Leggi su optimagazine

_diana87 : Torna #XFiles su Rai4, non solo Prime Video: l'appuntamento con Mulder e Scully raddoppia #7luglio - pvsassone : RT @maualberti: C'è qualcosa che non mi torna, @emmevilla. Non penso sia YLL e non riesco a dare un senso a questi numeri. Se puoi dare un'… - maualberti : C'è qualcosa che non mi torna, @emmevilla. Non penso sia YLL e non riesco a dare un senso a questi numeri. Se puoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Files Torna X-Files su Rai4, non solo Prime Video: l’appuntamento con Mulder e Scully raddoppia OptiMagazine Torna X-Files su Rai4, non solo Prime Video: l’appuntamento con Mulder e Scully raddoppia

Arriva X-Files su Rai4 e Prime Video. Raddoppia l’appuntamento con gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, che tornano ad appassionare i fan delle teorie fantascientifiche sul piccolo schermo e ...

CITTADINANZATTIVA DI SCIACCA TORNA SEGNALARE L’INADEGUATEZZA DELL’UFFICIO POSTALE DI VIA QUASIMODO, ALLA PERRIERA

L’Ufficio postale della Perriera è inadeguato a far fronte alle necessità dell’utenza. A tornare sulla questione, ormai vecchia, è Cittadinanzattiva di Sciacca che pone l’attenzione su una situazione ...

Arriva X-Files su Rai4 e Prime Video. Raddoppia l’appuntamento con gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, che tornano ad appassionare i fan delle teorie fantascientifiche sul piccolo schermo e ...L’Ufficio postale della Perriera è inadeguato a far fronte alle necessità dell’utenza. A tornare sulla questione, ormai vecchia, è Cittadinanzattiva di Sciacca che pone l’attenzione su una situazione ...