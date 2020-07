TN - Ritiro Castel di Sangro, dal 2021 si svolgerà dopo Dimaro: gli scenari (Di martedì 7 luglio 2020) Si è parlato tanto di Ritiro nelle ultime settimane in casa Napoli, con la scelta (obbligata) di accantonare la soluzione Dimaro (soltanto per questa stagione) a causa delle problematiche create dall'emergenza Covid. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : TN - Ritiro Castel di Sangro, dal 2021 si svolgerà dopo Dimaro: gli scenari - CalcioNapoli24 : RT @RikyCatapano: Idea 'doppio ritiro' per il #Napoli. Il presidente dell'Apt Val di Sole, Luciano Rizzi a @CalcioNapoli24: 'Dimaro? La vol… - news24_napoli : Radio Punto Nuovo – Ritiro Napoli a Castel di Sangro, prevista luned… - 1926_cri : RT @radiopuntonuovo: ???? Prevista lunedì la firma tra la @sscnapoli e la #RegioneAbruzzo per la convenzione che renderà Castel di Sangro la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RPN - Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro, lunedì la firma della convenzione -