Terni, giallo su due amici ritrovati morti nel sonno. Il grido della madre:"Provateci voi a svegliarlo". Le due morti potrebbero avere una correlazione Le urla disperate della madre rompono il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a Terni, nella mattinata di martedì. "Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio", grida …

Le urla disperate della madre rompono il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a Terni, nella mattinata di martedì. “Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio“, grida la ...TERNI - Due ragazzi, minorenni, sono stati trovati morti stamani nelle loro abitazioni, in diversi quartieri di Terni. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza ma sono comunque in corso acce ...