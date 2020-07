Temptation Island: Sofia e Alessandro lasceranno il programma? I retroscena della loro relazione (Di martedì 7 luglio 2020) Sofia e Alessandro sono pronti per il falò di confronto? Ecco che cosa avevano dichiarato prima di partire per la Sardegna Temptation Island: Sofia e Alessandro pronti per il falò di confronto? Nella prima puntata di Temptation Island una delle coppie protagoniste è stata senza dubbio quella formata da Sofia e Alessandro. loro hanno una relazione da quattro anni e mezzo piena di alti e bassi. Infatti, diverse volte si sono lasciati e poi ripresi. Lei ha confessato di aver avuto una relazione con un altro per sei mesi, mentre stava anche con Alessandro. Alessandro stava per avvicinarsi ad una delle single del villaggio e continuava a parlare dell’ex moglie e non di Sofia, ma poi qualcosa è cambiato. Lui ha visto un video di lei, mentre parlava con un single, che l’ha fatto infuriare. Secondo lui ha detto tante bugie, ovvero che non l’ha mai ... Leggi su kontrokultura

