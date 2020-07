Suning rimane sponsor dell'Inter: i dettagli economici (Di martedì 7 luglio 2020) L'Inter ha rinnovato fino al 2022 la partnership con Suning, il cui brand comparirà sulle maglie e sul kit di allenamento della squadra nerazzurra, nel corso delle prossime due annate calcistiche, per un totale di 16,5 milioni di euro a stagione. Mentre il presidente Steven Zhang si trova in Cina, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prosegue la ricerca di un main sponsor dopo l'addio di Pirelli al termine del campionato 2019/20. Con l'azienda milanese resterà comunque in piedi una... Leggi su 90min

L'Inter ha rinnovato fino al 2022 la partnership con Suning, il cui brand comparirà sulle maglie e sul kit di allenamento della squadra nerazzurra, nel corso delle prossime due annate calcistiche, per ...

Inter, si chiude l’era Pirelli: il club dà l’addio allo storico sponsor

Dopo l'addio di Massimo Moratti, un altro pezzo della storia vincente dell'Inter è pronto a farsi da parte. Si tratta dello storico sponsor Pirelli dell'amministratore delegato (nonchè grande tifoso n ...

