Spurgare le melanzane | Ecco 4 metodi per eliminare il gusto amaro

Le melanzane per quanto ottime posso talvolta avere un retrogusto amaro. Ecco due metodi per Spurgare i gustosi ortaggi. Le melanzane sono uno degli ortaggi estivi più popolari in Italia, protagoniste di numerose ricette tipiche come la parmigiana, la pasta alla Norma e la caponata, solo per citarne alcune. Ma spesso queste verdure, che hanno …

VanniniSilvio : @gaiatortora Di solito una notte sotto sale basta a far spurgare le melanzane Qui mi sa che non basta una vita... C… -

Un piatto ricco da proporre in estate, a base di melanzane ortaggio di stagione che va da giugno a ottobre, che unisce la bontà delle lasagne alla sfiziosità della parmigiana. Da servire non troppo ca ...

