Sondaggi | sprofondo Zingaretti | lui e la Raggi i meno amati d’Italia Batosta Pd-M5S

Arrivano altri Sondaggi, è c'è poco da ridere per Pd e Movimento 5 Stelle. Mentre sono al governo a vivacchiare, con l'Italia che rischia di morire di fame, le persone nei territori mandano un chiaro messaggio ai due partiti di maggioranza. I dati degli ultimi Sondaggi certificano lo sprofondare di Nicola Zingaretti e di Virginia Raggi, sono i due amministratori meno amati d'Italia. L'indagine svolta per testare il gradimento dei governatori di Regione piomba sui partiti già al lavoro per le elezioni amministrative di settembre. Secondo la rilevazione di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore i quattro presidenti più graditi appartengono al centrodestra. A guidare la classifica è il leghista Luca Zaia presidente del Veneto: il 70% dei suoi corregionali lo rivoterebbe oggi. Seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia

