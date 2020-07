Sondaggi politici elettorali oggi 7 luglio 2020, la classifica dei presidenti di Regione e sindaci più amati (Di martedì 7 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 7 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Chi sono i presidenti di Regione più amati dagli italiani? E i sindaci? A rivelarlo è l’ultimo Sondaggio dell’Istituto Noto pubblicato su Il Sole 24 Ore ieri, 6 luglio. Una fotografia di come è cambiato il gradimento nei confronti degli amministratori locali, in particolare dopo l’emergenza Coronavirus. Il Sondaggio fa emergere con evidenza un trionfo dei governatori di centrodestra. Tra i quattro più apprezzati, infatti, ben tre sono della Lega. Secondo l’Istituto Noto il più amato in assoluto dai suoi concittadini è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: un consenso aumentato dopo l’emergenza Covid. Seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Donatella Tesei, presidente dell’Umbria. Al quarto ... Leggi su tpi

neXtquotidiano : #Sondaggi Tg La7: calano PD, M5S e FdI - ferrandomau : @m_spagna Lasciamo alla loro triste vita coloro, politici ed elettori, che vivono H24 di consenso e sondaggi. Lega,… - Tino44588447 : RT @ToninoLeone: Qualcuno di voi è stato mai contattato dai tanti sondaggisti politici che sfornano sondaggi a tamburo battente spopolando… - Gingembro2 : RT @ToninoLeone: Qualcuno di voi è stato mai contattato dai tanti sondaggisti politici che sfornano sondaggi a tamburo battente spopolando… - TPeppino : RT @Elix98754067: ++A RIVEDER LE STELLE++ il M5S sale sui sondaggi politici. E' stato sufficiente vedere in tv DiBattista che gli animi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici Sondaggi elettorali, Azione scavalca Italia Viva: Calenda torna davanti a Renzi Fanpage.it Regioni, ‘Governance poll’: primi 4 presidenti del centrodestra, Musumeci è dodicesimo

I quattro presidenti più popolari sono del centrodestra: al primo posto il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito da quelli del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell’Umbria Donatella Tes ...

Sondaggi politici, De Luca è l’11esimo presidente di Regione più amato in Italia

Cresce il consenso per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore “col lanciafiamme” guadagna un +4,9% nel gradimento degli elettori campani nel sondaggio Governance Poll 20 ...

I quattro presidenti più popolari sono del centrodestra: al primo posto il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito da quelli del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell’Umbria Donatella Tes ...Cresce il consenso per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore “col lanciafiamme” guadagna un +4,9% nel gradimento degli elettori campani nel sondaggio Governance Poll 20 ...