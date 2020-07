Scossa di terremoto magnitudo 4.2 in Bosnia [MAPPE e DETTAGLI] (Di martedì 7 luglio 2020) Una Scossa di terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata alle 09:45 UTC non lontano da Mostar, nel sud della Bosnia–Erzegovina. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo, il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nella vicina Croazia. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.2 in Bosnia MAPPE e DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Terremoto a Siracusa, scossa di 3,7 gradi a 14 km di profondità - fanpage : ULTIM'ORA Terremoto di magnitudo 3.7 a Siracusa - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Terremoto in Bosnia, scossa di magnitudo 4.2 vicino Mostar. Sisma avvertito anche in Croazia - BlitzQuotidiano : Terremoto in Bosnia, scossa di magnitudo 4.2 vicino Mostar. Sisma avvertito anche in Croazia - MLGcopyright : Forte SCOSSA DI TERREMOTO colpisce il Medio Oriente, Iran: dati ufficiali EMSC del sisma -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto Terremoto, scossa sismica di magnitudo 3 nel Bolognese La Stampa Terremoto in Bosnia, scossa di magnitudo 4.2 vicino Mostar. Sisma avvertito anche in Croazia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è registrata questa mattina, 7 luglio, non lontano da Mostar, nel sud della Bosnia-Erzegovina. Nel darne notizia, i media riferiscono che il terremoto in Bo ...

Ancora scosse, la terra trema in Irpinia

Non si ferma lo sciame sismico in Alta Irpinia con altre sei micro-scosse tutte, fortunatamente, non superiori a un magnitudo di 2. I terremoti sono stati registrati dai sismografi della Sala Sismica ...

