Rimosse 103 tonnellate di rifiuti dall’isola di plastica più grande al mondo: è “la più vasta pulizia dell’Oceano della storia” (Di martedì 7 luglio 2020) Quarantotto giorni di spedizione per rimuovere 103 tonnellate di rifiuti dalla più grande isola galleggiante di plastica al mondo, la Great Pacific Garbage Patch e spedirli in appositi centri di recupero. È l’incredibile record raggiunto nell’ambito del progetto Kaise, iniziato nel 2009 per preservare l’ambiente marino, dall’associazione con sede a San Francisco, Ocean Voyages Insitute (Ovi), durante l’ultima missione. Un piccolo traguardo che la no-profit tenta già di replicare – se non di superare – con una seconda partenza della nave Kwai, scelta per “assaltare” l’immensa isola di plastica, e ora di nuovo in mare per la seconda manche della “più grande pulizia dell’Oceano della Storia”, come definita dagli stessi organizzatori. “C’è così tanta plastica ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rimosse 103 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rimosse 103