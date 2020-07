Riapertura scuole, a settembre test sierologici a tappeto per docenti e bidelli. Per gli studenti previste analisi a campione durante l’anno (Di martedì 7 luglio 2020) A fine agosto o al massimo i primi di settembre i docenti, i bidelli e il personale della segreterie delle scuole dovranno fare il test sierologico. A confermare quanto anticipato stamattina dal Corriere della Sera sono fonti interne al ministero, con la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina che si è detta a favore della proposta avanzata dal Comitato tecnico scientifico. Lo screening volontario riguarderà tutto il personale scolastico mentre per gli studenti (che sono più di otto milioni) si prevedono analisi salivari a campione da fare durante l’anno. Un piano che trova l’approvazione anche dei dirigenti scolastici preoccupati solo dai tempi necessari per realizzare i test entro l’avvio dell’anno scolastico. Da viale Trastevere già nei giorni scorsi era partito un quesito rivolto al Cts che andava proprio in questa direzione: ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - Corriere : Riapertura scuole, gli scienziati: test sierologici a docenti e bidelli In 15 giorni due milioni di esami - Corriere : ?? Riapertura delle scuole a settembre, prima dell'inizio dell'anno docenti e personale dovranno sottoporsi ai test… - mattinodipadova : RT @PCagnan: Lezioni brevi e alternanza tra pc e aula: ecco il piano definitivo per la riapertura delle scuole in Veneto - Il Mattino di Pa… - RobertaVestri : RT @Corriere: ?? Riapertura delle scuole a settembre, prima dell'inizio dell'anno docenti e personale dovranno sottoporsi ai test sierologic… -