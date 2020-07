Puglia, mamma chiama il fidanzato della figlia “Aiutami sta diventando troppo aggressiva, non so che fare”, poi la figlia la uccide e dopo si suicida (Di martedì 7 luglio 2020) Una tragedia ha messo fine alla giovane vita di una mamma, Luana Antonazzo che è stata uccisa dalla figlia, Chiara Rollo, che si è poi suicidata. La signora Luana, insegnante di matematica presso il liceo De Giorgi di Lecce ha inviato un messaggio al fidanzato della figlia: «Chiara mi sembra scompensata. È diventata aggressiva, non riesco a trattenerla. Torna qui». Ma il fidanzato non lo ha letto in tempo. La ragazza, Chiara aveva problemi di salute mentale e per questo assumeva delle pillole. Chiara lavorava in un’azienda tessile a Torino, ma il mese scorso è stata licenziata e questo l’ha molto addolorata aggravando, ancora di più, il suo fragile equilibrio. La mamma aveva deciso di andare da lei per confortarla ma anche per provare a convincerla a tornare a Lecce con lei. Ma Chiara non ha preso di buon ... Leggi su baritalianews

david110814023 : @TeresaBellanova Inutile che ti sbatti in Puglia! Non ti voterà nemmeno tua mamma! Maipiu5s MAIPIÚPD MAIPIUIV - amorsisulcuore : @STriglione Sono stata in Puglia per 5 giorni e ho sempre indossato la mascherina quando uscivo, e quando andavo in… - lau67to : @fiamma1990 Mi ricordo quando era stato eletto che era tutta un'allegria e congratulazioni da mezza Italia, come ha… - winnyxsinger : RT @ahputain_: ma quanti fregni c'è so in Puglia mamma mia che ragazza fortunata sono - puglia_viva : Una lettera commovente quella di Monia Gabaldo, una dottoressa e una mamma che ha accettato di affrontare ogni gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia mamma Puglia, mamma chiama il fidanzato della figlia “Aiutami sta diventando troppo aggressiva, non so che fare”, poi la figlia la uccide e dopo si suicida Baritalia News Stop 5G: in Puglia oltre 40 comuni del leccese contrari alle nuove reti

Il fronte del NO al 5G cresce nelle regioni meridionali: mentre in Sicilia si registrano i primi capovolgimenti di fronte con la sentenza del TAR che ribalta l'ordinanza del Sindaco, in Puglia sempre ...

Giada Pezzaioli Instagram slip sgambatissimo a cosce ‘sfasate’, esagerata: «Fai bollire il sangue»

Compagna di Giovanni Conversano e mamma premurosa di Enea, Giada Pezzaioli fa esultare Instagram innanzi agli ultimi scatti social condivisi. Complice una giornata al mare in cui la modella di Montich ...

Il fronte del NO al 5G cresce nelle regioni meridionali: mentre in Sicilia si registrano i primi capovolgimenti di fronte con la sentenza del TAR che ribalta l'ordinanza del Sindaco, in Puglia sempre ...Compagna di Giovanni Conversano e mamma premurosa di Enea, Giada Pezzaioli fa esultare Instagram innanzi agli ultimi scatti social condivisi. Complice una giornata al mare in cui la modella di Montich ...