Milan, Maldini: “Non so se ci sarà spazio per me nella prossima stagione” (Di martedì 7 luglio 2020) “Non so se ci sarà spazio per me nella prossima stagione. Voglio arrivare bene alla fine di questa stagione e possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati. Poi arriverà il momento di definire il futuro. Per uno che ha il legame simile col Milan, la volontà di restare non è in discussione. Con Gazidis parliamo spesso”. Così Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato del suo futuro nel club rossonero alla luce delle voci legate all’arrivo di Ralf Rangnick. Nel pre partita del match contro la Juventus, il dirigente rossonero ha parlato dei rumors sul futuro della panchina al momento occupata da Pioli: “La squadra ha già dimostrato di sentire poco le distrazioni esterne. Non sono cose nuove, ci siamo fatti il callo e la dimostrazione di serietà del gruppo è di alto livello”, ha ... Leggi su sportface

capuanogio : L’offerta di ruolo di ambasciatore fatta dal #Milan a #Maldini, se non smentita in fretta, è un atto offensivo. L’a… - SkySport : Milan, Rangnick sarà allenatore e Dt. Maldini verso l'addio - Gazzetta_it : #Rangnick e #Milan, tutto fatto: doppio ruolo allenatore e d.t. #Maldini in bilico - MilanPress_it : Maldini nel pre partita di Milan-Juventus ????????#MilanPress #aNewMilan #AcMilan #SempreMilan #milanjuventus - abeeregb : My milan Paolo Maldini -