Milan-Juventus, gol pazzesco di Rabiot dopo un’azione personale: le reazioni social (Di martedì 7 luglio 2020) Sembra tutto un altro giocatore dopo il lockdown. Adrien Rabiot si conferma in gran forma e sblocca Milan-Juventus con un gran gol: ecco le reazioni social. L’azione insistita del centrocampista bianconero ha acceso i tifosi della Vecchia Signora, quasi sbalorditi per quanto riuscito a fare da un calciatore che era finito nell’occhio del ciclone per via di prestazioni molto negative. “Ma che gol Rabiot, sei pazzo”, “Maradona o Rabiot” alcune delle reazioni, eccole. Rabiot o maradona? — 🏳️‍🌈 (@seifaldin ) July 7, 2020 Ma che gol, Rabiot, sei pazzo. — Brai Perez (@Brrrrrrai) July 7, 2020 Qualcuno diceva che #Rabiot era un bidone… #MilanJuventus 🤍🖤 — Marta Mazzone (@Martissima85) July 7, 2020 IL VIDEO DEL GOL IL GOL DI RONALDO Leggi su sportface

