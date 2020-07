La Stampa: “mentre in campo si gioca a pallone, nelle due aree di rigore si gioca alla roulette russa” (Di martedì 7 luglio 2020) “Al tempo del post-coronavirus i calci di rigore sono diventati come le ciliegie. Uno tira l’altro”. E’ il commento di Gigi Garanzini, su La Stampa, al boom di rigori in Serie A: 152 in 30 giornate. “Mettiamola così. Quest’anno in generale, e in questa ripresa fuori stagione in particolare, si fa un uso smodato della cosiddetta massima punizione. Da parte di arbitri grandi e piccoli, o rispettivamente presunti tali: così che se Rocchi in Lecce-Sampdoria concede tre rigori di cui ce n’era forse uno, la giornata successiva Abisso ne fischia altrettanti in Parma-Fiorentina, gli ultimi due risibili”. Perché? Si chiede Garanzini, senza trovare una risposta condivisibile, ma una sola certezza: “Quel che si sa è che se nel resto del campo si gioca a pallone, nelle due aree di rigore si gioca alla roulette russa: ... Leggi su ilnapolista

