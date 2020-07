La dedica di Renato Zero a Ennio Morricone, una poesia in romanesco per la scomparsa del Maestro (Di martedì 7 luglio 2020) Arriva la dedica di Renato Zero a Ennio Morricone, a poche ore dalla scomparsa del Maestro che ha rivoluzionato il connubio tra cinema e musica. Il cantautore romano ha voluto affidare alcuni versi ai suoi canali social, intercettati ogni giorno da numerosissimi fan. Renato Zero si è posto come allievo di Morricone ma era anche suo amico. Indimenticabile il saluto a sorpresa al SeiZero, evento che il Re dei Sorcini aveva organizzato per il suo 60° compleanno, ma anche la collaborazione in Pura Luce, brano inserito in La Curva Dell'Angelo del 2001 e musicata proprio dal Maestro. Ennio Morricone è scomparso nelle prime ore del 6 luglio a seguito di alcune complicazioni respiratorie conseguenti alla recente operazione al femore, fratturato dopo una brutta caduta. I funerali si sono già svolti in forma privata alla presenza di pochi intimi. La colonna sonora ... Leggi su optimagazine

studio_alfa : Lo vogliamo ricordare così, con il pezzo di Renato Marengo su Cinecorriere news... Fra pochi giorni annunceremo uno… - auleia1 : @psymonic un altro romano, - GianlucaFiori70 : @chepensatefa72 Leggi la dedica di Renato Zero -

Ultime Notizie dalla rete : dedica Renato Renato Zero dedica una poesia piena di affetto a Ennio Morricone Rockol.it La poesia di Renato Zero per Ennio Morricone, autore della sua Pura Luce

Tra le varie dediche e pensieri per la morte del grande maestro Ennio Morricone, in cui s’è distinta in negativo Loredana Bertè con una gaffe clamorosa, spicca l’intervento di Renato Zero.

Renato Zero dedica una poesia piena di affetto a Ennio Morricone

La notizia della morte di Ennio Morricone, ieri lunedì 6 luglio, ha colpito come poche altre l'intero mondo dello spettacolo. Tra i moltissimi che hanno dedicato un ricordo al Maestro romano anche il ...

Tra le varie dediche e pensieri per la morte del grande maestro Ennio Morricone, in cui s’è distinta in negativo Loredana Bertè con una gaffe clamorosa, spicca l’intervento di Renato Zero.La notizia della morte di Ennio Morricone, ieri lunedì 6 luglio, ha colpito come poche altre l'intero mondo dello spettacolo. Tra i moltissimi che hanno dedicato un ricordo al Maestro romano anche il ...