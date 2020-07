La conferenza stampa delle 12 del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una conferenza stampa per le 12 del 7 luglio 2020. Nel corso di questo incontro con i giornalisti, il premier farà il punto senz’altro sull’approvazione salvo intese del dl semplificazioni, avvenuta nella serata di ieri, dopo il Consiglio dei Ministri, ma parlerà probabilmente anche delle rilevazioni dell’Unione Europea, che ha stimato un calo dell’11,2% del prodotto interno lordo italiano per il 2020. LEGGI ANCHE > Salvini dice che Giuseppe Conte è il recordman di annunci e promesse Giuseppe Conte, la conferenza stampa del 7 luglio in diretta Siamo in attesa delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un crollo che, se confrontato a quello medio dell’8% relativo ai Paesi dell’Eurozona, potrebbe essere addirittura più drammatico rispetto ai ... Leggi su giornalettismo

