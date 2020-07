Il compleanno di Ringo Starr: l’ex batterista dei Beatles compie 80 anni ed è ancora sottovalutato (Di martedì 7 luglio 2020) Quando si parla di Sir Starkey si storce ancora il naso e oggi, per il compleanno di Ringo Starr, si raggiunge una cifra tonda: 80 anni vissuti intensamente. Da almeno 12 anni Ringo ha reso il suo genetliaco una festa di Pace e mai come oggi il suo messaggio si rende indispensabile. Dal 2008, infatti, Richard Starkey vuole che tutto il mondo, alle 12 del 7 luglio, celebri questo giorno mettendo le dita a V in segno di Pace. Quest'anno il compleanno di Ringo Starr è stato celebrato dal diretto interessato con un certo anticipo: venerdì 3 luglio, infatti, l'ex Beatles ha partecipato insieme all'amico e collega Paul McCartney a un grande concerto evento trasmesso in streaming per intrattenere ancora il mondo, il suo, con tanta musica. Di tanta musica, in fondo, dobbiamo parlare quando parliamo dei Beatles: Ringo Starr fu la novità che determinò il ... Leggi su optimagazine

michelegiorgio2 : RT @ilmanifesto: Ringo ne fa 80! Da qualche anno il batterista del Beatles celebra iI suo compleanno con un concerto dal vivo. Oggi compie… - ilmanifesto : Ringo ne fa 80! Da qualche anno il batterista del Beatles celebra iI suo compleanno con un concerto dal vivo. Oggi… - StreetNews24 : Ringo Starr è pronto per festeggiare il suo ottantesimo compleanno che quest'anno, a causa del coronavirus, non ved… - wouldprefernot : @thebeatles Buon compleanno dall'Italia! Celebrate in style, Ringo!!! ?? - radio_tourin : Oggi è il compleanno di una leggenda ,un' icona nonché dopo Paul McCartney il secondo membro dei Leggendari Beatles… -