Il Circolo del Pd di San Vito chiede la “cittadinanza onoraria” per Patrick George Zaki (Di martedì 7 luglio 2020) Il Circolo del Partito Democratico di San Vito Lo Capo ha presentato al comune la richiesta di conferimento, come atto simbolico, della “cittadinanza onoraria” a Patrick George Zaki, aderendo così alla campagna denominata “100 città con Patrick“. Il ricercatore (presso l’Università di Bologna) e attivista è stato arrestato, nello scorso mese di febbraio, in Egitto... L'articolo Il Circolo del Pd di San Vito chiede la “cittadinanza onoraria” per Patrick George Zaki puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

greenMe_it : Immagini impressionanti! Mentre il Circolo Polare Artico sta letteralmente 'friggendo', al #PoloSud si sta sperimen… - tvio2 : Il Circolo del Pd di San Vito chiede la “cittadinanza onoraria” per Patrick George Zaki - StefWillard : Marzo “Covid presente a Gennaio 2020” Aprile “Covid in circolo a Settembre 2019” Giugno “Covid nelle acque reflue a… - retewebitalia : - pianainforma : Polistena, Corona di fiori del circolo Fratelli d'Italia per commemorare la strage ai danni della Banca Popolare -… -

Ultime Notizie dalla rete : Circolo del Lontano da qui. Il prossimo film del circolo del cinema di Adria RovigoOggi.it Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Il virus non circola.”, aggiungendo ad onor del vero in quanto “..si stanno prendendo le giuste precauzioni", e soggiungendo che comunque "..questi allarmi continui non sono necessari: bisogna basarsi ...

Usato: bilancio positivo a giugno, bene elettriche e ibride

3%), e un aumento del 9,1% per i motocicli (+3,9% la media giornaliera). Ancora in crescita il parco circolante italiano, che per le auto evidenzia sia nel mese di giugno che nell'intero primo ...

Il virus non circola.”, aggiungendo ad onor del vero in quanto “..si stanno prendendo le giuste precauzioni", e soggiungendo che comunque "..questi allarmi continui non sono necessari: bisogna basarsi ...3%), e un aumento del 9,1% per i motocicli (+3,9% la media giornaliera). Ancora in crescita il parco circolante italiano, che per le auto evidenzia sia nel mese di giugno che nell'intero primo ...