Grande Fratello Vip, la rivelazione in diretta Tv: “Ce l’ha piccolo” (Di martedì 7 luglio 2020) Le foto a fine articolo! Rivelazioni piccanti dal Grande Fratello Vip spagnolo. Ospiti in studio del talk Sàbado Deluxe sono l'italiano Gianmarco Onestini e Adara Molinero, che hanno fatto coppia nella casa salvo poi rompere subito dopo. Il conduttore Jorge Javier Vasquez, sentendo profumo di scoop al pepe, incalza la bella Adara chiedendole come andassero le cose "a livello intimo" con Onestini: "Non bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata. (Continua...) Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all'orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui". Qualche giorno prima, aveva confessato che le misure intime di ... Leggi su howtodofor

repubblica : È morto Freddy Cole, grande jazzista e fratello di Nat King - LaZagaglia : Le tasche piene di questa mezza tacca di caudillo in salsa pugliese che si atteggia a statista. Delle sue conferenz… - losporconatore : @Bulla_Adriano @FBigliardo @Sicurezza63IPS @PappalardoLeon @cesarebrogi1 @lucatelese @stanzaselvaggia @MPenikas Pd… - AndreaBitetto : @isadoralarosa @flaviafratello Ma come si fa ad esprimere un giudizio simile senza nemmeno conoscere l’interlocutor… - margotsbullock : RT @_lallero_serena: Barbara Alberti passa da fare la scrittrice, ad andare al Grande Fratello imbottita di Lexotans, ad essere piena di tu… -