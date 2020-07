Giorgia Meloni: «Con un blitz la maggioranza fa un “regalo” ai Benetton. Grillini grotteschi» (Di martedì 7 luglio 2020) «Con un blitz in Commissione Bilancio la maggioranza decide di prorogare tutte le concessioni aeroportuali di due anni: gioisce la famiglia Benetton che tramite Atlantia controlla Aeroporti di Roma, società che grazie alla premura di M5S – Pd e Iv ha visto estendere la sua multimilionaria concessione fino al 2046!». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Di fronte al proprio elettorato i Grillini lanciano strali e anatemi contro i Benetton, dentro il palazzo si accordano con la sinistra per garantire le loro posizioni: finisce nel grottesco la retorica pseudorivoluzionaria dei pentastellati, che vantano il record mondiale di giravolte e trasformismo politico». Ecco l’immagine creata da Fratelli d’Italia: L'articolo Giorgia Meloni: «Con un blitz la maggioranza fa un “regalo” ai ... Leggi su secoloditalia

