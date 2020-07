Giancarlo Magalli lancia un dardo infuocato ad Adriana Volpe: “Farebbe meglio a stare zitta” (Di martedì 7 luglio 2020) Adriana Volpe in queste ultime settimane è arrivata su TV8 conducendo Ogni mattina, il nuovo programma in coppia con Alessio Viola. Ieri, in occasione del compleanno di quest’ultimo, la ex gieffina facendo gli auguri, ha lanciato una frecciatina a Giancarlo Magalli che è immediatamente intervenuto sulla questione. Giancarlo Magalli lancia una frecciatina ad Adriana Volpe:... L'articolo Giancarlo Magalli lancia un dardo infuocato ad Adriana Volpe: “Farebbe meglio a stare zitta” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ccaornms : RT @_Alessio_88: Giancarlo Magalli: Età Anagrafica 73 Età Celebrale 3 #OgniMattina - gabry698 : Non l'ha capito proprio nessuno tranquillo Giancarlo #Ognimattina #Magalli #Volpe - GretaSmara : Giancarlo Magalli fai schifo ieri, oggi, domani - blogtivvu : Giancarlo Magalli lancia un dardo infuocato ad Adriana Volpe: “Farebbe meglio a stare zitta” ?? - gisellaruccia : @CanettiQueen @MauroMisantropo Ieri lei con Viola ha ironizzato su di lui. Si detestano de brutto -