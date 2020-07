Gelateria Paganelli – Milano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gelateria Paganelli Via Adda, 3 – 20124 Milano Tel. 02/6702751 Sito Internet: Tipologia: Gelateria Prezzi: coni e coppette 3/6€, gelato 24€/kg Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAA pochi passi dalla Stazione Centrale, tra localini e uffici, l’insegna verde scuro con un cono bianco richiama l’attenzione su questa Gelateria. Lo spazio è dominato dal bancone con tanti gusti gelato, creme ma anche una buona varietà di sorbetti alla frutta. A fianco ai grandi classici come malaga, zuppa inglese, bacio, fragola e pompelmo rosa, ci sono nuove proposte interessanti e in linea con le ultime tendenze. Ne è un esempio il gusto al tè verde, dai noi scelto, fresco e con spiccate note vegetali. Abbiamo poi assaggiato “da nord a sud”, una base fiordilatte con torrone, nocciole delle Langhe e scaglie di cioccolato di Modica, una ... Leggi su secoloditalia

