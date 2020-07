Francia, Autista Pestato a Morte: Aveva Imposto ai Passeggeri di Mettere La Mascherina (Di martedì 7 luglio 2020) Succede a Bayonne domenica sera dove un gruppo di persone ha iniziato a picchiare l’uomo con violenza, ora è in stato di Morte cerebrale. Aveva negato l’accesso in autobus ad un gruppo di persone sprovviste di Mascherina, è finito in coma dopo un pestaggio. L’isteria scatenata dal covid vede come ennesima vittima Philippe Monguillot, 50enne francese che lavorava come Autista a Bayonne, colpevole di avere cercato di far rispettare le norme sanitarie nel mezzo pubblico. Uno dei presunti aggressori, è stato arrestato mentre altri 4 complici sono già stati individuati e fermati a quanto conferma la procura. A quanto emerge la vittima si sarebbe rifiutata di far salire un uomo con un cane in quanto senza Mascherina, vedendo che anche altri Passeggeri si trovavano senza ha chiesto di scendere scatenando una violenza di gruppo su di ... Leggi su youreduaction

