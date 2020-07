Final Fantasy IX compie 20 anni - articolo (Di martedì 7 luglio 2020) Final Fantasy IX è la somma di ciò che ha definito le fantasie Finali durante gli anni '90. Per prima cosa, si tratta di un mix contemporaneo di temi e archetipi del Fantasy: ecco quindi regni in conflitto, biblioteche misteriose, vulcani antichi, draghi, principesse, ladri, notti eterne e regine malvagie. Nulla di così basilare come può sembrare a prima vista: i maghi neri, per esempio, sono armi costruite sfruttando la magia di una misteriosa nebbia. Le guardie reali sono goffi soldati nel posto sbagliato al momento sbagliato, un po' come nel Ciclo delle Guardie di Terry Pratchett. I ladri sono, in fondo, i nostri più cari alleati.In secondo luogo, FFIX è un incrocio tra cultura occidentale (mediata da Dungeons & Dragons) e cultura nipponica, fatta di religiosità, grande teatralità e confronto diretto con concetti ... Leggi su eurogamer

