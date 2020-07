Due giovani amanti si abbandonano alla passione e fanno sesso in strada tra le vetrine: denunciati e multati di 20mila euro (Di martedì 7 luglio 2020) Due giovani amanti si sono abbandonati alla passione, incuranti di essere in mezzo a una strada, tra le vetrine dei negozi. È quanto successo nella notte tra domenica 5 luglio e lunedì 6 a Mestre, (Venezia), in zona Bissuola: i due, un ragazzo di trent’anni e una ragazza di venti, entrambi italiani, sono stati sorpresi dalla polizia mentre – nudi – facevano sesso in pubblico. A chiamare gli agenti sono stati alcuni passati che, sconvolti da quanto stava succedendo davanti ai loro occhi, hanno anche immortalato la scena in un video poi pubblicato sui social. Per i due amanti focosi è subito scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una multa da 20mila euro. L'articolo Due giovani amanti si abbandonano alla passione e fanno sesso in strada tra le vetrine: denunciati e multati di 20mila euro proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

