Arriva il profumo che sa di Spazio, Eau de Space (Di martedì 7 luglio 2020) «L'universo è fatto di storie, non di atomi», sosteneva la poetessa e attivista americana Muriel Rukeyser. Oggi una nuova storia racconta il profumo dello Spazio. Eau De Space, creato nel 2008 esclusivamente per la NASA (e nello specifico per preparare l'olfatto degli astronauti durante il loro training a terra) da Steve Pearce - CEO di Omega Ingredients - insieme al profumiere Matt Richmond, potrebbe essere presto disponibile anche sulla Terra, per i comuni umani. Il merito va alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma statunitense Kickstarter, dove tutti possono partecipare ancora per un mese. L'obiettivo è infatti quello di far Arrivare la fragranza al più presto sugli scaffali delle profumerie di nicchia. Il mix è esplosivo e, a detta di chi sullo Spazio c'è stato davvero, ricorda l'atmosfera cosmica. Nel 2002, infatti, ... Leggi su gqitalia

