Alaba, il futuro del difensore del Bayern Monaco (Di martedì 7 luglio 2020) David Alaba è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. “Irrealistica l’ipotesi inter”, probabile futuro in Liga per l’austriaco Il Bayern Monaco e David Alaba potrebbero separarsi al termine della stagione. L’austriaco è in scadenza di contratto e i bavaresi non vorrebbero perderlo a costo zero, visto l’apprezzamento di molte squadre in Europa. Qualora il difensore non volesse continuare la sua avventura in Bundesliga, le due ipotesi più probabili sarebbero il Barcellona e il Real Madrid – come riporta la Bild. Lo stesso quotidiano tedesco definisce “irrealistica” l’ipotesi di vedere Alaba vestire la maglia dell’Inter. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, con il calciatore che sarà impegnato in Champions League, con il Bayern Monaco che parte come una tra le favorite ... Leggi su zon

