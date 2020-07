Veronica Ferraro, lato A+ oltre lo sgambato. E ‘lui’ sbircia (Di lunedì 6 luglio 2020) Veronica Ferraro, insieme alle “due Chiara”, fa parte dell’indiscusso terzetto Ferragni – Biasi – Ferraro, le tre influencer più famose (e pagate) di Instagram. Sono molto amiche, fanno spesso vacanze insieme in giro per il mondo ed hanno un pubblico vastissimo di followers su Instagram: la Ferraro, da sola, ne conta più di un milione. La giovane blogger racconta di essersi iscritta al social nel 2013, quando ha creato un blog di moda intitolato “The Fashion Fruit”. Una passione che condivideva con la compagna di banco Chiara Ferragni, ai tempi in cui entrambe frequentavano la facoltà di Legge a Milano. “Ci siamo conosciute quando frequentavamo Legge alla Statale di Milano. Poi io sono passata a Lettere e lei alla Bocconi. Siamo grandi amiche. È la persona più positiva che ... Leggi su tuttivip

LatinaBiz : Giovanni OrlandiFormiaFormia Sei presidenti di categoria hanno firmato questo manifesto: Giovanni Orlandi, Luica… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ferraro Veronica Ferraro, lato A+ oltre lo sgambato. E ‘lui’ sbircia TuttiVip Chiara Ferragni in bikini, fisico da fare invidia a bordo piscina: «Bonazza come poche!»

Bionda dagli occhi di ghiaccio e un fisico da fare invidia, stiamo parlando della solare Chiara Ferragni. In questi giorni si è dedicata una lunga pausa in compagnia di famiglia e amici sulle sponde d ...

Chiara Ferragni balla sulle note di ‘Non mi basta più’: la reazione dei fan è sorprendente

Chiara Ferragni è una vera star sui social e non solo: l’imprenditrice digitale è una delle donne più seguite al mondo, è lei l’influencer per eccellenza e la sua fama è diventata ormai mondiale. Su I ...

Bionda dagli occhi di ghiaccio e un fisico da fare invidia, stiamo parlando della solare Chiara Ferragni. In questi giorni si è dedicata una lunga pausa in compagnia di famiglia e amici sulle sponde d ...Chiara Ferragni è una vera star sui social e non solo: l’imprenditrice digitale è una delle donne più seguite al mondo, è lei l’influencer per eccellenza e la sua fama è diventata ormai mondiale. Su I ...