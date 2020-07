Tumori: ogni anno in Italia costano 20 miliardi di euro, “servono più risorse per affrontare la fase 3” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Servono più risorse da destinare alla cura del cancro nel nostro Paese, per affrontare la fase 3 della pandemia e un’eventuale seconda ondata del Covid nel prossimo autunno. In Italia, i Tumori costano ogni anno circa 20 miliardi di euro: le uscite per i farmaci antineoplastici, nel 2018, hanno raggiunto i 5 miliardi e 659 milioni e i costi diretti a carico dei pazienti e delle famiglie sono stimati pari a 5,3 miliardi di euro. Alla cura di Tumori in stadio più avanzato corrispondono uscite sempre maggiori per le terapie. E la sospensione degli screening, la diminuzione delle visite oncologiche ambulatoriali e la cancellazione o il rinvio di numerosi interventi chirurgici, determinati dall’emergenza Covid negli ultimi mesi, rischiano di causare un aumento del numero di diagnosi di cancro in fase avanzata nei prossimi anni nel nostro Paese, con la ... Leggi su meteoweb.eu

Caro lettore, sugli integratori alimentari come sai abbiamo dedicato molto spazio in questa rubrica domenicale. E, diciamo la verità, un integratore non si nega a nessuno, tantomeno ora che per ogni m ...

Ha detto Vincenzo De Luca che Napoli scoprirà il vaccino contro i tumori entro 3-5 anni "Vogliamo darci questa ambizione: per il cancro arrivare ad un vaccino....per i diversi cancri....nell'arco di 3 ...

Ha detto Vincenzo De Luca che Napoli scoprirà il vaccino contro i tumori entro 3-5 anni "Vogliamo darci questa ambizione: per il cancro arrivare ad un vaccino....per i diversi cancri....nell'arco di 3 ...