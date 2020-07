Temptation Island 2020 | Spuntano le presunte amanti di Antonio (Di lunedì 6 luglio 2020) Temptation Island 2020: dopo la prima puntata, su Instagram, Spuntano i commenti delle presunte amanti di Antonio, fidanzato di Annamaria. Spuntano le presunte conquiste di Antonio, il fidanzato di Annamaria, protagonisti di Temptation Island 2020. Su Instagram, sotto la foto della coppia pubblicata sulla pagina ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia, sono spuntati i … L'articolo Temptation Island 2020 Spuntano le presunte amanti di Antonio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Novella_2000 : Temptation Island 2020: una coppia sarebbe scoppiata a causa di un bacio. La conferma - Radio105 : Sarà vero??? #TemptationIsland #Valeria #Ciavy #6luglio #Radio105 - AurelioPnz : Oggi scopro che anche chi guarda 'Temptation Island' conosce #EnnioMorricone. Perfino le citazioni... -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Cresce l'attesa per la seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5. Riflettori puntati sulla coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il ...Temptation Island 2020 ha preso il via da pochi giorni, ma sono già numerose le notizie sui vari concorrenti. Tra esse ad attirare l’attenzione ci sono senza dubbio Valeria e Ciavy, interpreti di una ...